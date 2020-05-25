Японский космический корабль должен будет сегодня состыковаться с МКС

На орбиту аппарат HTV-9 доставит 4 тонны груза, в том числе еду, а также оборудование и материалы для научных экспериментов.
2020-05-25T04:18:45+03:00
2020-05-25T04:18:45+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:18, 25 мая 2020
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