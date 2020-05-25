Правительство Японии может выделить на борьбу с последствиями пандемии еще почти триллион долларов

Об этом пишет японская газета «Никкей». Ожидается, что решение будет принято в среду. Сегодня в стране отменяют режим чрезвычайной ситуации. В Японии коронавирусом заразились в общей сложности 16 тысяч человек, умерли более 800.
2020-05-25T04:18:23+03:00
2020-05-25T04:18:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:18, 25 мая 2020
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