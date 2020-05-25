В Следственном комитете заявили, что с начала года найдено почти 99% пропавших детей

По данным ведомства, за первый квартал этого года поступило более трех с половиной тысяч сообщений об исчезновении несовершеннолетних. В прошлом году их было 15 тысяч. В СК утверждают, что находят почти всех благодаря системе взаимодействия с МВД и МЧС, а также сотрудничеству с волонтерами, передает ТАСС. Сегодня Международный день пропавших детей.