«Единая Россия» сегодня начинает предварительное голосование по отбору кандидатов на сентябрьские выборы

Процедура, которая из-за пандемии коронавируса впервые проходит в онлайн-режиме, продлится до конца мая. Ранее «Независимая газета» сообщила, что КПРФ обратилась в Центризбирком и прокуратуру с требованием проверить предварительное голосование в пяти регионах, которое организует «Единая Россия». Коммунисты заявили, что «единороссы» пытаются воздействовать на бюджетников и собирают сведения об избирателях с помощью портала госуслуг.
2020-05-25T04:17:44+03:00
2020-05-25T04:17:44+03:00
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04:17, 25 мая 2020
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