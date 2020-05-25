«Единая Россия» сегодня начинает предварительное голосование по отбору кандидатов на сентябрьские выборы

Процедура, которая из-за пандемии коронавируса впервые проходит в онлайн-режиме, продлится до конца мая. Ранее «Независимая газета» сообщила, что КПРФ обратилась в Центризбирком и прокуратуру с требованием проверить предварительное голосование в пяти регионах, которое организует «Единая Россия». Коммунисты заявили, что «единороссы» пытаются воздействовать на бюджетников и собирают сведения об избирателях с помощью портала госуслуг.