Депутат Госдумы сегодня обратится в Генпрокуратуру из-за публикаций о перестановках в руководстве «Единой России»

Ирина Гусева сказала, что в телеграм-каналах и некоторых СМИ появилась со ссылкой на нее ложная информация, передает ТАСС. Речь, в частности, шла о том, что лидер «Единой России» Дмитрий Медведев якобы станет новым спикером Госдумы, а депутат Ирина Гусева займется партийной идеологией.