Депутат Госдумы сегодня обратится в Генпрокуратуру из-за публикаций о перестановках в руководстве «Единой России»

Ирина Гусева сказала, что в телеграм-каналах и некоторых СМИ появилась со ссылкой на нее ложная информация, передает ТАСС. Речь, в частности, шла о том, что лидер «Единой России» Дмитрий Медведев якобы станет новым спикером Госдумы, а депутат Ирина Гусева займется партийной идеологией.
2020-05-25T04:17:25+03:00
2020-05-25T04:17:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:17, 25 мая 2020
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