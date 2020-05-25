Анна Попова подчеркнула, что ни один страшный прогноз не оправдался, система здравоохранения справилась, передает ТАСС.
Между тем, ранее министр здравоохранения Дагестана в интервью местному блогеру сказал, что в республике от коронавируса скончались уже больше 40 медиков, хотя по официальным данным на тот момент в регионе было зафиксировано 27 умерших от новой инфекции. По словам министра, смертей от пневмонии в 24 раза больше, чем зарегистрированных от коронавируса. Федеральные власти занижение смертности отрицают.
Глава Роспотребнадзора заявила, что повышенной смертности среди медиков от коронавируса не наблюдается
Анна Попова подчеркнула, что ни один страшный прогноз не оправдался, система здравоохранения справилась, передает ТАСС.