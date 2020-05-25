Первый иранский танкер с топливом достиг берегов Венесуэлы

Это сообщает иранское агентство ИРНА. По его сведениям, ближайшие дни в южноамериканскую страну должны прибыть еще четыре танкера из исламской республики. Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что власти США могут ввести новые санкции против Ирана из-за торговли с Венесуэлой.
2020-05-25T03:17:19+03:00
2020-05-25T03:17:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:17, 25 мая 2020
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