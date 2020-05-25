В Чехии сегодня возобновят работу рестораны, гостиницы и фитнес-центры

С этого дня разрешены посещения домов престарелых и проведение общественных мероприятий численностью до 300 человек. Правительство Чехии планирует с 15 июня открыть границы с соседними странами Шенгенской зоны. По официальным данным, в Чехии коронавирусом заразились меньше 9 тысяч человек, из них 6 тысяч уже выздоровели.