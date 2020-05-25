В Чехии сегодня возобновят работу рестораны, гостиницы и фитнес-центры

С этого дня разрешены посещения домов престарелых и проведение общественных мероприятий численностью до 300 человек. Правительство Чехии планирует с 15 июня открыть границы с соседними странами Шенгенской зоны. По официальным данным, в Чехии коронавирусом заразились меньше 9 тысяч человек, из них 6 тысяч уже выздоровели.
2020-05-25T03:16:29+03:00
2020-05-25T03:16:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:16, 25 мая 2020
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Реанимация российского туризма в этом году невозможна. Надвигается катастрофа Власти Крыма и других туристических регионов не понимают, что делать с туризмом, который сыпется на глазах. Открыть нельзя и держать закрытым тоже. Скажу свой прогноз — если Крым и откроется, то не раньше 1-15 июля, да и то, с серьёзными ограничениями…