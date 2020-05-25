В Москве и Подмосковье с этого дня вновь работают МФЦ и каршеринг

Услуги доступны не все – выдавать будут только те документы, которые нельзя получить в электронном виде. Для посещения МФЦ нужно предварительно записаться с помощью специально сервиса на сайте мэрии. Что касается каршеринга, то взять машину в аренду пока можно только на срок не менее пяти дней.