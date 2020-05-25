Дональд Трамп выразил уверенность, что Владимир Путин не хочет его переизбрания

Президент США заявил, что он худшее, что могло быть с Россией. При этом Трамп в интервью журналистке Шэрил Аткинсон, которое опубликовано на сайте ее программы, сказал, что у него хорошие отношения с российским коллегой. Выборы президента США должны пройти в ноябре. Основным соперником Трампа является бывший вице-президент США Джо Байден
2020-05-25T03:15:49+03:00
2020-05-25T03:15:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:15, 25 мая 2020
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