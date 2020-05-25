Американская компания Virgin Orbit отложила испытания системы воздушного старта ракеты-носителя

Модифицированный самолет «Боинг»-747 должен был накануне во время полета над Тихим океаном сбросить ракету LauncherOne. Она предназначена для вывода на орбиту спутников массой до 500 кг. Как сообщили в компании, принадлежащей британскому миллиардеру Ричарду Брэнсону, запуск вчера не состоялся из-за неверной работы одного из датчиков. Предполагается, что воздушный старт ракеты будет дешевле, чем с земли.