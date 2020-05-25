Президент Белоруссии заявил, что обсудит с лидером Китая перспективы совместного ракетостроения

Александр Лукашенко сказал это в разговоре с председателем военно-промышленного комитета страны в эфире белорусского телевидения. На днях глава республики потребовал продолжить разработку собственных ракет дальностью до 300 км, чтобы уйти от зависимости от других стран.
2020-05-25T02:06:07+03:00
2020-05-25T02:06:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:06, 25 мая 2020
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