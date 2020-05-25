В Бельгии подан первый коллективный иск против МВД из-за карантина

В суд обратились сразу 40 граждан. Они считают, что правительство страны скопировало принятые Китаем меры из-за коронавируса без учета европейских норм прав человека, передает телеканал RTBF. При этом не поясняется, почему главным ответчиком был выбран министр внутренних дел Питер де Крем, хотя ограничения были введены решением бельгийского Совета безопасности.