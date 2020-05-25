Обвиняемому в захвате заложников в Москве сегодня суд, как ожидается, назначит меру пресечения

Следствие настаивает на аресте. 34-летний Алексей Барышников, который работал в столице грузчиком, был задержан в субботу. Подозреваемый ворвался в отделение «Альфа-банка» на Земляном валу, заявил, что банк заминирован и взял в заложники 6 человек. Пять из них смогли выйти из отделения. В результате спецоперации последний заложник был освобождён, никто не пострадал. Взрывчатки не нашли. Как сообщили в СК, на допросе нападавший так и не смог объяснить мотивы своих действий, только сказал, что хотел узнать правду. Его проверяет на вменяемость.