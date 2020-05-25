В Приморье из больницы, где вспыхнул пожар, эвакуировали всех пациентов

Одного больного из-за тяжёлого состояния сопровождал реаниматолог, сообщили в региональном Минздраве. По данным МЧС, всего из больницы города Партизанск эвакуировали 74 человека, пострадавших нет. Загорелась крыша, огнем охвачено 300 кв м.
2020-05-25T02:04:52+03:00
2020-05-25T02:04:52+03:00
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02:04, 25 мая 2020
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Реанимация российского туризма в этом году невозможна. Надвигается катастрофа Власти Крыма и других туристических регионов не понимают, что делать с туризмом, который сыпется на глазах. Открыть нельзя и держать закрытым тоже. Скажу свой прогноз — если Крым и откроется, то не раньше 1-15 июля, да и то, с серьёзными ограничениями…