Берлин готов предоставить места в городских больницах пациентам с коронавирусом из Москвы

Это заявил бургомистр немецкой столицы Михаэль Мюллер. В интервью газете Tagesspiegel он пояснил, что Берлин предлагает помощь всем городам-побратимам, одним из которых является Москва. Градоначальник добавил, что сейчас свободны 8 тысяч коек. Ранее стало известно, что администрация Петербурга отказалась принять медицинское оборудование от немецкого города-побратима Гамбурга.
2020-05-25T02:04:34+03:00
2020-05-25T02:04:34+03:00
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02:04, 25 мая 2020
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