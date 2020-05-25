Берлин готов предоставить места в городских больницах пациентам с коронавирусом из Москвы

Это заявил бургомистр немецкой столицы Михаэль Мюллер. В интервью газете Tagesspiegel он пояснил, что Берлин предлагает помощь всем городам-побратимам, одним из которых является Москва. Градоначальник добавил, что сейчас свободны 8 тысяч коек. Ранее стало известно, что администрация Петербурга отказалась принять медицинское оборудование от немецкого города-побратима Гамбурга.