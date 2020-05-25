Курдские СМИ утверждают, что Турция направит из Сирии в Ливию почти 3,5 тысячи человек с оружием

Это члены вооруженных группировок, которые воевали против правительственных войск президента Сирии Башара Асада, сообщает агентство «Фират». В ливийской гражданской войне Турция поддерживает правительство национального согласия в Триполи, которое признано ООН. В Анкаре неоднократно заявляли, что на стороне антиправительственных войск во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром в конфликте участвуют наемники из России. В Москве это не подтверждают.

