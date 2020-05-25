Британский премьер Борис Джонсон объявил о скором наступлении второго этапа ослабления карантина

По его словам, с 1 июня часть школьников может вернуться к занятиям. Профсоюзы работников образования считают это преждевременным. Второй этап снятия карантина в Великобритании предполагает также возобновление работы непродовольственных магазинов. Могут быть также пересмотрены некоторые из правил, касающиеся соблюдения социальной дистанции, в частности о встречах между родственниками, не живущими вместе.