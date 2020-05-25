США запретили въезд иностранцам, которые последние две недели были в Бразилии

Решение принял президент Дональд Трамп из-за значительного роста числа инфицированных в латиноамериканской стране, сообщили в Белом доме. По последним данным университета Джонса Хопкинса, в Бразилии зарегистрировано более 347 тысяч случаев коронавируса. Теперь это второй показатель в мире после США. Россия – на третьей строчке, но очень близко. По официальным сведениям, в нашей стране выявлено 344 тысячи заболевших.