В Приморском крае в городе Партизанске горит больница, часть персонала и пациентов эвакуировали

Огнем охвачена кровля, площадь пожара выросла со 100 кв м до 300, сообщили в МЧС. Спасатели уточнили, что загорелась крыша приемного покоя. По предварительным данным, пострадавших нет.
2020-05-25T01:12:37+03:00
2020-05-25T01:12:37+03:00
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01:12, 25 мая 2020
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