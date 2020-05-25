Девять человек задержаны после стрельбы на стоянке на юге Москвы

Это сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Накануне вечером в правоохранительных органах говорили о задержании четырех подозреваемых, все они оказались приезжими из Оренбурга. По словам очевидцев, стрельба возле жилых домов рядом с Каширским шоссе длилась около 20 минут. Пострадал один человек – по сведениям источника «Интерфакса», он получил ранение дробью в ягодицу. Возбуждено уголовное дело по трем статьям – покушение на убийство, хулиганство и незаконный оборот оружия.