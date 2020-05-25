Власти Крыма заставят приезжающих платить за пребывание на карантине

Это касается тех случаев, когда администрация сочтет неоправданной цель приезда, пояснил глава региона Сергей Аксенов.
Каждый приезд в Крым сейчас – это дополнительная нагрузка на органы власти и систему здравоохранения, добавил Аксенов.
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Это касается тех случаев, когда администрация сочтет неоправданной цель приезда, пояснил глава региона Сергей Аксенов.
Каждый приезд в Крым сейчас – это дополнительная нагрузка на органы власти и систему здравоохранения, добавил Аксенов.
«Бюджетные затраты на медицину нужно увеличить в два раза». Процент на здоровье Российское здравоохранение нуждается в авральных мерах и весьма значительных дополнительных финансовых вливаниях для борьбы с эпидемией. Но, может быть, когда коронавирус отступит, все вернется на круги своя? Думаю, что нет…