Власти Крыма заставят приезжающих платить за пребывание на карантине

Это касается тех случаев, когда администрация сочтет неоправданной цель приезда, пояснил глава региона Сергей Аксенов.

Каждый приезд в Крым сейчас – это дополнительная нагрузка на органы власти и систему здравоохранения, добавил Аксенов.