Больше половины российских регионов сегодня или завтра могут приступить к снятию ограничений

У них есть все основания, чтобы отменить ряд мер, которые вводили из-за коронавируса, сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она также отметила, что общий уровень смертности в России оказался ниже, чем в прошлом году, даже несмотря на пандемию.

Роспотребнадзор, по словам Поповой, не наблюдает повышенной смертности среди медиков во время пандемии коронавируса.

Между тем ранее интернет-издание «Медиазона» писало, что в России от коронавируса умерли уже не менее 186 медицинских работников. Смертность среди них в 16 раз выше, чем в других странах.