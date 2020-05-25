Участница московской программы тестирования на иммунитет к коронавирусу пожаловалась на принудительную изоляцию

Писатель Ольга Миклашевская рассказала сайту МБХ.Медиа, что решила сдать тест на антитела после того, как получила смс от московского департамента информационных технологий с приглашением. Такие сообщения присылают выборочно. Через полтора дня после теста Ольге позвонили, и сказали, что обнаружили антитела. После звонка ее навестил врач из поликлиники. Она попросила подписать «согласие на получение медицинской помощи в амбулаторных условиях на дому и соблюдение самоизоляции в ходе лечения новой коронавирусной инфекции. Несмотря на то, что Миклушевская сначала отказывалась, медику удалось уговорить ее. В четверг газета «Коммерсантъ» писала, что мэрия планирует отправлять на карантин тех, у кого, как выясняется по результатам теста, коронавирусная инфекция прошла без симптомов. В департаменте здравоохранения Москвы это отрицали.

