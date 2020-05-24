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23:06, 24 мая 2020

Папа римский Франциск впервые после введения карантина в Италии совершил воскресную молитву в присутствии верующих

Последний раз он благословлял католиков на площади Святого Петра 8 марта. После этого все мероприятия Ватикана проходили онлайн. Сообщается, в этот раз Папа Франциск провел молитву в библиотеке Апостольского дворца, как и во время карантинных ограничений, но потом вышел под звон колоколов на балкон для благословения. На площадь Святого Петра, которую открыли для посещения в минувший понедельник, было допущено около 200 человек. Большинство были в масках и во время молитвы и благословения стояли на расстоянии друг от друга.



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