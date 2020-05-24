«Прикладная психология»: Завышенные требования на работе и отсутствие свободы действий ухудшают психическое здоровье

Завышенные требования на работе и отсутствие свободы действий ухудшают психическое здоровье сотрудника. Об этом говорится в исследовании группы американских ученых, опубликованное в журнале «Прикладная психология». По словам авторов работы, они установили прямую взаимосвязь между стрессом и смертностью на рабочем месте. В то же время нагрузки и высокие требования приводили к укреплению физического здоровья человека и снижали вероятность его смерти в тех случаях, когда он обладал бoльшим личным контролем в выполнении своих обязанностей, бoльшей свободой и независимостью в принятии решений.

