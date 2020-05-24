Полиция Вены застала президента Австрии в ресторане, который должен быть закрыт из-за карантина

Полиция Вены застала президента Австрии Александера Ван дер Беллена в ресторане, который должен быть закрыт из-за карантина. Как пишет издание Kronen Zeitung, полицейский наряд после полуночи наткнулся на засидевшуюся пару гостей с напитками на веранде известного венского заведения. Президент Австрии признал, что допустил правонарушение. По его словам, это произошло потому, что он впервые с момента введения строгих ограничений решил встретиться в ресторане с друзьями. Ван дер Беллен написал в твиттере, что готов понести ответственность. Теперь администрация Вены должна будет решить, накладывать ли штраф в 30 000 евро на владельца ресторана. С 15 мая власти Австрии разрешили открыться ресторанам, которые были закрыты в марте из-за пандемии.

