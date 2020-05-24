Московские полицейские задержали администратора группы «Омбудсмен полиции» в сети «Вконтакте» Игоря Худякова

Он находится в изоляторе временного содержания на Петровке, сказал изданию РБК его адвокат Максим Пашков. По словам защитника, Худякова подозревают в распространении порнографии. Одна из участниц группы утверждает, что в интернете разместили ее интимные фотографии. Ранее был задержан создатель группы Владимир Воронцов. Сам Воронцов считает, что полицейское начальство мстит ему за то, что он освещает проблемы сотрудников правоохранительных органов.