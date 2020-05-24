Три человека в СИЗО «Лефортово» могут быть заражены коронавирусом

По словам члена ОНК Марины Литвинович, в их числе бизнесмен Зиявудин Магомедов. Никому из троих компьютерную томографию не делали, результаты тестов не известны, добавила Литвинович. Представители СИЗО говорят, что состояние заболевших удовлетворительное, передает агентство «Интерфакс». Если результат тестов будет положительным, добавила Литвинович, то всех троих скорее всего, отправят в СИЗо «Матросская тишина», в отдельный корпус.