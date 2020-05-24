До девяти выросло число задержанных после стрельбы на юге Москвы

Об этом агентству ТАСС рассказал источник в правоохранительных органах. Один человек получил ранение. Ранее в Следственном комитете сказали, что возбуждено уголовное дело. О причинах конфликта пока ничего не сообщается.
2020-05-24T23:03:10+03:00
2020-05-24T23:07:58+03:00
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23:03, 24 мая 2020
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