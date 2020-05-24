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22:04, 24 мая 2020

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин обвинил США в попытках дестабилизировать ситуацию в России

Серию статей о ситуации с коронавирусом в России, равно как и интерпретации данных о рейтинге Президента Владимира Путина, которые появились в последнее время в американских СМИ, Володин назвал спланированной кампанией дискредитации российской власти. Он полагает, что таким образом США пытаются сохранить влияние в мире, которое заметно пошатнулось. Спикер Госдумы считает, что своей конечной цели по развалу страны Америка на этот раз не достигнет, поскольку страной управляют не Горбачев или Ельциным, а Владимир Путин, которому население доверяет. Отповедь Володина была вызвана статьей Блумберг, в которой утверждалось, что рейтинг Путина упал до 27 процентов. Ровно столько респондентов назвали Президента, когда их спросили кому именно они доверяют. При этом в статье умолчали, что на другой вопрос – доверяете ли вы президенту положительно ответили 72 процента россиян.

Материал агентства Bloomberg, который вызвал претензии посольства, вышел 21 мая. Как отмечает интернет-издание «Медуза», у ВЦИОМ есть два рейтинга, в которых исследуется доверие Владимиру Путину. В первом из них социологи задают открытый вопрос кому из политиков они доверяют, без указания фамилий. Участникам второго исследования задается закрытый вопрос, доверяют или не доверяют они именно Владимиру Путину. Рейтинг на основе закрытого вопроса ВЦИОМ начал измерять с мая 2019 года, после того популярность Путина по методике с открытым вопросом упала до рекордно низких значений.



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