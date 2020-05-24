Один человек ранен и трое задержаны после перестрелки на юге Москвы

Несколько человек открыли огонь на автостоянке у ЖК «Ясный» возле Каширского шоссе. После чего покинули место происшествия на нескольких автомобилях. В столичном управлении Следственного комитета говорят, что ведут расследование по статьям о незаконном хранении оружия, хулиганстве и покушении на убийство. Тем временем о причинах конфликта пока не сообщается.

Жительница комплекса «Ясный» Кристина Ковалевская сказала интернет-изданию Mash, что в их ЖК уже давно есть проблемы с безопасностью.

По данным источника агентства ТАСС в правоохранительных органах, задержанные являются жителями Оренбургской области. Очевидцы рассказали телеканалу 360, что возможной причиной перестрелки мог стать дорожный конфликт.