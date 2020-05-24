Япония планирует завтра полностью отменить режим ЧС

В последнее время число случаев заражения коронавирусом в стране снижается, приводит агентство Kyodo мнение министра по делам восстановления экономики Ясутоси Нисимуру. Чрезвычайную ситуацию власти объявили в начале апреля. Режим предусматривал расширение полномочий властей префектур, которые могут вводить различные ограничения. Закон не разрешает полностью закрывать города, запрещать работу частных компаний и не давал права вводить наказания для граждан, которые нарушают карантинные требования.

