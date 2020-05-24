Один человек был ранен в результате конфликта на таджикско-киргизской границе

Под обстрел попали безоружные жители одного из таджикских селений в Согдийской области, говорят в Душанбе. Инцидент, по словам пограничников, произошел после того как граждане Киргизии проникли на территорию Таджикистана и повздорили с местными жителями. В свою очередь в Бишкеке считают, что это Таджикистан намеренно дестабилизирует ситуацию, передает агентство «Интерфакс». На границе между двумя республиками остались десятки спорных участков. Два года назад Киргизия и Таджикистан активно начали процесс делимитации и демаркации.