Один человек был ранен в результате конфликта на таджикско-киргизской границе

Под обстрел попали безоружные жители одного из таджикских селений в Согдийской области, говорят в Душанбе. Инцидент, по словам пограничников, произошел после того как граждане Киргизии проникли на территорию Таджикистана и повздорили с местными жителями. В свою очередь в Бишкеке считают, что это Таджикистан намеренно дестабилизирует ситуацию, передает агентство «Интерфакс». На границе между двумя республиками остались десятки спорных участков. Два года назад Киргизия и Таджикистан активно начали процесс делимитации и демаркации.
2020-05-24T21:05:42+03:00
2020-05-24T21:05:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:05, 24 мая 2020
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