Жителям Калмыкии ограничили выезд в Дагестан из-за ситуации с коронавирусом

Людей и машины сейчас пропускают только через специально оборудованный контрольный пункт. В местном оперативном штабе рассказали, что в районе Калмыкии, который граничит с Дагестаном, растет число завозных случаев коронавируса из соседней республики. Новые ограничения будут действовать до улучшения обстановки с инфекцией.