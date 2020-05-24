AnalogBytes Conference: При проверке пропусков мэрия получает разрешение на отправку рекламы в течение 10 лет

При проверке пропусков москвичей мэрия получает разрешение на отправку им рекламы в течение 10 лет. Так утверждают специалисты компании AnalogBytes Conference. В пункте, где говорится о согласии на обработку персональных данных, пользователь соглашается на передачу личных сведений в том числе третьим лицам, пишет интернет-издание «Медиазона» со ссылкой на экспертов. Также гражданин разрешает отправлять ему «материалы рекламного характера», смс-рассылки, рассылки по почте и новости от «третьих лиц» в течение 10 лет. Это касается сервиса, куда власти перенаправляют граждан с аннулированными пропусками. В Департаменте информационных технологий Москвы эту информацию пока не комментировали.