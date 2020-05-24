Больше половины российских регионов сегодня или завтра могут приступить к отмене части ограничений

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в этих субъектах Федерации есть необходимые условия для перехода к первому этапу смягчения тех мер, которые вводили из-за коронавируса. На этой неделе премьер-министр Михаил Мишустин говорил, что переход к первому этапу могут начать 17 регионов.

