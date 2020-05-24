Один человек был ранен в результате перестрелки на юге Москвым

Эту информацию уже подтвердили в Следственном комитете. Конфликт со стрельбой произошел на автостоянке у ЖК «Ясный» неподалеку от Каширского шоссе. Полицейские задержали троих подозреваемых. О причине конфликта пока не сообщается. Очевидцы происшествия сказали телеканалу 360, что речь может идти о дорожном конфликте. Перестрелка началась между водителями нескольких машин, которые не смогли разъехаться.
2020-05-24T21:01:33+03:00
2020-05-24T21:01:33+03:00
https://echo.msk.ru/news/2648411-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
21:01, 24 мая 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
«Бюджетные затраты на медицину нужно увеличить в два раза». Процент на здоровье Российское здравоохранение нуждается в авральных мерах и весьма значительных дополнительных финансовых вливаниях для борьбы с эпидемией. Но, может быть, когда коронавирус отступит, все вернется на круги своя? Думаю, что нет…
И двойной салют на закуску После парада забабахать «бессмертный полк», чтобы оттуда «бессмертники» с фото на палках массами шли на участки для голосования, а к вечеру, усталые, домой. Тогда устроить двойной салют. Палить в небо дважды. Первый — за годовщину конца войны. Второй — за вечного Путина…