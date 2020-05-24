Один человек был ранен в результате перестрелки на юге Москвым

Эту информацию уже подтвердили в Следственном комитете. Конфликт со стрельбой произошел на автостоянке у ЖК «Ясный» неподалеку от Каширского шоссе. Полицейские задержали троих подозреваемых. О причине конфликта пока не сообщается. Очевидцы происшествия сказали телеканалу 360, что речь может идти о дорожном конфликте. Перестрелка началась между водителями нескольких машин, которые не смогли разъехаться.