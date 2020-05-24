Пушкарь: Клинические испытания лекарства от коронавируса могут завершиться через четыре-восемь недель

Клинические испытания лекарства от коронавируса могут завершиться через четыре-восемь недель, считает главный уролог Минздрава России Дмитрий Пушкарь. Он отвечает за выполнение протокола исследований препарата. В июне могут быть поданы документа на регистрацию нового средства, приводит мнение специалиста агентство РИА Новости. К исследованиям привлекут несколько сотен больных коронавирусом, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге и Мордовии, где производится лекарство. Сначала лечение получат пациенты средней степени тяжести. Те, у кого заболевание проходит тяжелее, пройдут лечение препаратом позже.
2020-05-24T20:35:27+03:00
2020-05-24T20:35:27+03:00
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20:35, 24 мая 2020
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