Митинг против политики президента Украины Владимира Зеленского прошел сегодня в Киеве

На площади Независимости в центре украинской столицы собрались около тысячи человек. Акция была приурочена к первой годовщине президентства Зеленского. Организаторы назвали ее «Стоп реванш». Участники обвиняли главу государства в неудовлетворительной кадровой политике, добивались отказа от выполнения политической части Минских соглашений. По словам полицейских, акция прошла без происшествий.