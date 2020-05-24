На жителей Мурманской области составили протоколы за публикации о строительстве госпиталя

Их обвиняют в распространении ложной информации, пишет сайт ОВД-Инфо. Точное количество обвиняемых в этом в полиции не называют. По словам местной администрации, некоторые жители деревни Мурамши не владели ситуацией, подливали масла в огонь, «доходили до абсурда» и вызвали «социальную напряженность». Власти Мурманской области накануне заявили о начале строительства рядом с деревней Мурамши инфекционного госпиталя для размещения больных коронавирусом по поручению президента Владимира Путина.
2020-05-24T20:34:48+03:00
2020-05-24T20:34:48+03:00
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20:34, 24 мая 2020
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