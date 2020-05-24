Роспотребнадзор не наблюдает повышенной смертности среди медиков во время пандемии коронавируса

Глава ведомства Анна Попова сказала, что этот показатель практически не отличается от какого-либо другого периода. Как писало ранее интернет-издание «Медиазона», в России от коронавируса умерли уже не менее 186 медицинских работников. Смертность среди них в 16 раз выше, чем в других странах.

