Соединенные штаты пригрозили санкциями Китаю из-за нового закона о Гонконге

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен считает, что предложенный Пекином документ предполагает захват автономии. Из-за предложенного законопроекта о национальной безопасности в Гонконге возобновились акции протеста. В ходе воскресных столкновений протестующих с силами безопасности задержаны не менее 180 человек.

