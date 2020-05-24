Во Франции впервые в истории политик-трансгендер стал мэром города

55-летняя Мари Ко возглавила администрацию населенного пункта Тиюа-ле-Маршенн, где проживает около 600 человек, передает AFP. Сама мэр сказала, что её избрали не из-за ее особенностей, а потому что избиратели приняли её программу. Мари Ко является сторонницей социально-экономической модели, которая основана на принципах устойчивого развития местной экономики. Свою работу в мэрии она совместит с должностью директора консалтинговой компании в области информационных технологий.
2020-05-24T20:04:49+03:00
2020-05-24T20:04:49+03:00
https://echo.msk.ru/news/2648391-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:04, 24 мая 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
«Бюджетные затраты на медицину нужно увеличить в два раза». Процент на здоровье Российское здравоохранение нуждается в авральных мерах и весьма значительных дополнительных финансовых вливаниях для борьбы с эпидемией. Но, может быть, когда коронавирус отступит, все вернется на круги своя? Думаю, что нет…
И двойной салют на закуску После парада забабахать «бессмертный полк», чтобы оттуда «бессмертники» с фото на палках массами шли на участки для голосования, а к вечеру, усталые, домой. Тогда устроить двойной салют. Палить в небо дважды. Первый — за годовщину конца войны. Второй — за вечного Путина…