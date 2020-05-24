Во Франции впервые в истории политик-трансгендер стал мэром города

55-летняя Мари Ко возглавила администрацию населенного пункта Тиюа-ле-Маршенн, где проживает около 600 человек, передает AFP. Сама мэр сказала, что её избрали не из-за ее особенностей, а потому что избиратели приняли её программу. Мари Ко является сторонницей социально-экономической модели, которая основана на принципах устойчивого развития местной экономики. Свою работу в мэрии она совместит с должностью директора консалтинговой компании в области информационных технологий.