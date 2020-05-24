Скандал вокруг главного советника премьер-министра Великобритании вызвал раскол внутри правящей партии

Как пишет газета The Daily Telegraph, рядовые консерваторы требуют призывают отправить в отставку Доминика Каммингса. Пресса обвиняет его в нарушении карантина. По данным журналистов, Каммингс отправился из Лондона за 400 км в город Дарем на северо-востоке Англии, где живут его престарелые родители, когда в стране уже действовал карантин. Гражданам запрещалось покидать дома и совершать поездки без крайней необходимости. В защиту советника премьера Бориса Джонсона уже выступили ряд членов правительства.
2020-05-24T20:04:32+03:00
2020-05-24T20:04:32+03:00
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20:04, 24 мая 2020
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