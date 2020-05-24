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20:04, 24 мая 2020

Две медсестры в Башкирии утверждают, что после контакта с зараженной коронавирусом их заперли в морге

Руководство районной больницы в селе Архангельское, со слов потерпевших, угрожало им увольнением и уголовным преследованием, в итоге они написали заявление в прокуратуру. По словам медсестёр, их обязали провести обработку помещения, где размещали людей с подозрением на коронавирус, пишет интернет-издание «Открытые медиа». Главный врач больницы сказала агентству РИА Новости, что обе сотрудницы находились не в морге, а в лаборатории, которая расположена в том же здании. Схему работы госпиталя и изолятора согласовали со всеми инстанциями.  



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