Две медсестры в Башкирии утверждают, что после контакта с зараженной коронавирусом их заперли в морге

Руководство районной больницы в селе Архангельское, со слов потерпевших, угрожало им увольнением и уголовным преследованием, в итоге они написали заявление в прокуратуру. По словам медсестёр, их обязали провести обработку помещения, где размещали людей с подозрением на коронавирус, пишет интернет-издание «Открытые медиа». Главный врач больницы сказала агентству РИА Новости, что обе сотрудницы находились не в морге, а в лаборатории, которая расположена в том же здании. Схему работы госпиталя и изолятора согласовали со всеми инстанциями.
2020-05-24T20:04:13+03:00
2020-05-24T20:04:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:04, 24 мая 2020
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