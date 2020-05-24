Голосование по поправкам в Конституции в электронном виде может пройти в нескольких российских регионах

Глава Центризбиркома Элла Памфилова сказала в интервью «Российской газете», что инициативу о проведении в таком формате должен проявить сам регион. Ранее подразумевалось, что электронное голосование состоится только в Москве. Между тем сегодня вступил в силу закон, который разрешает проводить дистанционное электронное голосование на выборах всех уровней. В Госдуме при этом отмечали, что нормы закона не распространяются на голосование по поправкам в Основной закон.