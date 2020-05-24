Попова: Уровень смертности в России за четыре месяца этого года ниже чем за аналогичный период 2019-го

Уровень смертности в России за четыре месяца этого года ниже чем за аналогичный период 2019-го. Так сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. В то же время она полагает, что количество регистрируемых в сутки смертей из-за коронавируса в нашей стране будет расти. Пик смертности во время эпидемии, пояснила главный санитарный врач, наступает позже пика заболеваемости. Ранее журналисты обращали внимание на то, что, к примеру, в Москве общее число смертей в апреле, по данным ЗАГСов, почти на 20% было выше средних значений.