Московская полиция задержала троих предполагаемых участников перестрелки на юге столицы

Об этом агентству ТАСС сказал источник в силовых структурах. Инцидент произошел на автостоянке у ЖК «Ясный» недалеко от Каширского шоссе. В правоохранительных органах говорят, что никто не пострадал. Сейчас полиция разыскивает автомобили, на которых могли скрыться участники перестрелки. Что послужило причиной конфликта, пока не сообщается.