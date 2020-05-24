Московская полиция задержала троих предполагаемых участников перестрелки на юге столицы

Об этом агентству ТАСС сказал источник в силовых структурах. Инцидент произошел на автостоянке у ЖК «Ясный» недалеко от Каширского шоссе. В правоохранительных органах говорят, что никто не пострадал. Сейчас полиция разыскивает автомобили, на которых могли скрыться участники перестрелки. Что послужило причиной конфликта, пока не сообщается.
2020-05-24T20:01:42+03:00
2020-05-24T20:11:55+03:00
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20:01, 24 мая 2020
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