Президент США Дональд Трамп считает, его российские власти не хотят его победы на предстоящих выборах

В то же время глава Белого дома уверен, что его российский коллега Владимир Путин хорошо к нему относится, передает агентство ТАСС. При этом, по мнению Трампа, Путин понимает, что нынешний американский президент – это худшее, что случалось с Россией. Трамп также уверен, что его победы на выборах в ноябре не хочет и Китай.
2020-05-24T19:33:48+03:00
2020-05-24T19:33:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:33, 24 мая 2020
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