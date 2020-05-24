Президент США Дональд Трамп считает, его российские власти не хотят его победы на предстоящих выборах

В то же время глава Белого дома уверен, что его российский коллега Владимир Путин хорошо к нему относится, передает агентство ТАСС. При этом, по мнению Трампа, Путин понимает, что нынешний американский президент – это худшее, что случалось с Россией. Трамп также уверен, что его победы на выборах в ноябре не хочет и Китай.